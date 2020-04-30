中国银行首季净利同比增3.17%

中国银行昨天公布，该行今年一季度净利同比增长3.17%， 一季末不良贷款率为1.39%，较去年末上升0.02个百分点；该行一季度季末衍生金融负债较去年末大增73.47%。

据路透社报道，香港交易所刊登该行一季度财务报告并显示，该行一季度实现股东应享税后利润525.83亿元（人民币，下同，约105亿新元），一季度末不良贷款余额为1906.57亿元；拨备覆盖率184.72%，较上年末提高1.86个百分点。

截至一季末，该行核心一级资本充足率为11.24%，一级资本充足率为12.80%，资本充足率为15.34%。

季报还显示，截至一季度末，该行衍生金融资产1449.88亿元，衍生金融负债余额为1562.23亿元，较去年末大幅上升73.47%；该行称，因受业务规模增加及市场价格波动影响，衍生金融资产、负债均大幅增加。

美国原油期货上周史上首次崩跌至负值，将中国银行意外推上风口。其面向个人客户的100%保证金交易的原油宝产品因穿仓巨亏，并确认以负油价结算导致投资者需要向该行“倒贴”巨额保证金。

据中国媒体此前报道援引官方消息人士称，中国银行面向散户发售的结构性理财产品原油宝的总体损失规模可能超过90亿元。