北京下调防疫等级后 五一当天部分出京火车票已售罄

北京突发公共卫生事件应急响应自今天（30日）零时起从一级调整至二级，并调整了相关防疫策略，从低风险地区返京人员也不再要求隔离14天。受此影响，不少市民也都有了五一去外省的出行计划，截至今天中午11点，5月1日当天从北京出发的不少高铁、普速列车车票都已经售罄。

据新京报报道，其中，前往石家庄、青岛、郑州、长沙、西安等方向的车票最为紧张，一些旅行时间较短的热门车次就连候补购票名额也已经被“占满”。

相较于这些目的地，前往哈尔滨、上海、天津等地的少数车次还都余票，但总体售票情况依然很抢手。

记者从北京铁路局相关人士处了解到，受防疫等级调整的影响，从昨天晚上开始，出京车次售票情况确实出现了增长明显的态势，目前，各次列车上除了预留必要的隔离坐席外，已经尽可能多地向乘客提供可购票席位，不再要求只售卖50%车票。

在今天上午的交通运输部新闻发布会上，中国交通部新闻发言人吴春耕表示，今年五一假期，全国营业性客运量将会环比前期明显增长，预计共发送旅客超过1.17亿人次，日均超过2336万人次，约为去年同期日均水平34.8%。铁路方面，从售票情况看，预计日均发送旅客500万人次，约为去年同期水平的三分之一。