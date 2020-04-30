台中科院人员国防科技涉密人员 不得前往大陆与港澳

台湾中科院去年自行下架出境管制名单后，多人过境香港引发质疑。台湾行政院会今天通过中科院设置条例部分条文修正草案，修法后中科院所有人员出境都需经核准。其中，国防科技涉密人员不得前往中国大陆与港澳地区。

中科院去年被爆在《国家机密保护法》修正后，自主下架5000多笔出国管制名单，当中有15人过境香港引起质疑。随后，立法院提案决议强化监督。

据《联合报》报道，行政院会今通过台湾国防部所拟《国家中山科学研究院设置条例》第33条之1修正草案，增订中科院人员应经中科院核准，才可以出境；至于人员出境的申请、核准条件、程序、废止及其他应遵行事项的办法，由国防部定之。

国防部军备局处长陈昌蔚会后表示，中科院武器装备的研究发展及生产制造，关系国防自主及战力提升，在中科院服务的人员，所涉机密资讯的程度，不亚于国防、外交、国家安全等主管机关所属人员，甚至是胜于。

因此，为确保台湾安全及利益，确实有要求中科院所属人员出境应事先申请核准的必要。

国防部军备局副局长欧阳力行则指出，中科院是国防科技最高的产制研发单位，必须要有所规范，比照国防部目前所有人员境管的方式来执行，未来修法后，将会是全员境管，且所有的人员出境都要经过核准，其中针对国防科技涉密人员都会有所限制，不得前往大陆与港澳地区。

内政部次长陈宗彥指出，修法完成后，中科院增加涉密人员的管制，将管制名单提供给内政部并加入境管名单，就不会出现涉密人员出境的状况。

