中国学者回应瑞德西韦中美结论迥异：评价标准不同

中国团队针对瑞德西韦治疗新冠肺炎重症患者的临床试验报告发表，得出的结论与美国机构披露的结论差异较大。对此，中国学者指出，是两国评价标准不同。

据澎湃新闻报道，29日晚，国际知名医学期刊《柳叶刀》网站发布由中国团队进行的新冠肺炎抗病毒药物瑞德西韦临床试验结果。研究结果显示，未观察到瑞德西韦联合标准疗法与标准疗法相比有统计学意义上显著的临床获益。

负责这项研究的中日友好医院和首都医科大学的曹彬教授介绍说：“本试验发现，尽管瑞德西韦安全、耐受性好，但与安慰剂相比并没有显著的益处。”

这与美方研究机构披露的信息迥异。

同一天，瑞德西韦的研发药企美国吉利德科学公司（Gilead Sciences, Inc.）也发布声明称，美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）对瑞德西韦的研究，取得了积极的数据，“我们了解到，该试验已经达到了主要终点，NIAID将在即将举行的通报会上提供详细信息。”

美国国家过敏和传染病研究所是美国卫生及公共服务部所属之国家卫生院（NIH）下辖的27个研究所与中心之一单位。

针对中美临床试验得出结论差异较大的疑问，瑞德西韦中国临床试验负责人曹彬回应记者称：“这是两项不同的研究，评价标准不一样。”

曹彬教授向澎湃新闻记者举例称，假设一个人身高1.75米，另一个人身高1.7499米，可以得出第一个人更高的结论吗？如果标准精确到1毫米，那第一个人就更高，如果1毫米忽略不计，那就两个人一样高。原因还是因为评价终点不一样。

“一开始我们想象瑞德西韦是清华北大的苗子，但是实际上他上不了，家长对他要求太高了。”曹彬说。

据了解，此次中国团队进行的这项研究，是首个评估了静脉注射瑞德西韦对新冠肺炎成人重症住院患者有效性的随机、双盲、安慰剂对照临床试验。试验于湖北武汉的10家医院进行。研究在未达到预定的样本量的情况下终止。