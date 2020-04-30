恒丰银行三年来首次公布年报 不良率大降资本充足率转正

去年底获中央汇金入股的中国恒丰银行周三晚间发布三年来首份年报称，2019年该行归属于股东的净利润为6.61亿元人民币，较上年增长23.55%，不良率大降25.06个百分点至3.38%，资本充足率则转正。此前，该行已连续两年缺席年报发布。

据路透社报道，曾有两任董事长因涉嫌违纪违法接受调查，恒丰银行经营情况持续受市场关注。该行官网披露的年报并显示，截至去年末，该行不良贷款余额为149.66亿元，较上年末减少1,485.95亿元，拨备覆盖率亦升至120.83%，上年末为54.70%。

“报告期内，主动压降复杂嵌套的不合规非标业务，全面清理虚增存款和贷款，严肃追究违规违纪和不良资产责任。”该行年报称。

截至去年末，该行逾期贷款为184.90亿元，较2018年末减少78.50%，其中90天以上逾期金额96.76亿元，较上年末减少84.78%。

在新股东注资完成后，该行资本实力大幅提升。2019年末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.68%、9.68%和12.26%，2018年末则分别为-13.65%、-13.65%、-11.04%。

年报并显示，2019年12月该行通过非公开发行1,000亿股普通股，引进投资者资金1,000亿元，其中中央汇金投资有限责任公司600亿元、山东省金融资产管理股份有限公司360亿元，新加坡大华银行有限公司、南山集团有限公司、福信集团有限公司等40亿元。

增资扩股后，恒丰银行总股本增至约1,112亿元。其中，中央汇金持股和山东省金融资产管理股份有限公司持股比例分别为53.95%和32.37%，前十大股东持股比例为96.3%。

而2016年末，该行前两大股东分别为烟台蓝天投资控股有限公司和新加坡大华银行，持股比例分别为20.61%和13.18%，股权相对分散，前十大股东持股比例为70.56%。

恒丰银行现任董事长陈颖为原中国银监会山东监管局党委书记、局长，于2018年4月出任恒丰银行董事长；该行行长王锡峰于2018年1月到任，此前则是中国银行山东省分行党委书记、行长。

王锡峰在年报“行长致辞”中披露，该行在2018-2019年两年里开展整治市场乱象工作，建立健全整改销号机制；严肃落实违规问责，真正发挥问责震慑效应；建立覆盖全机构、全部门、全岗位的内控合规考核体系。该行过去两年里，累计信贷投放5,556亿元。

截至2019年末，恒丰银行总资产1.03万亿元，较上年末减少1.69%。2016年，该行总资产曾突破1.2万亿元。

恒丰银行总部位于中国山东省，是12家全国性股份制商业银行之一。此前该行两任董事长均因涉嫌违纪违法接受调查。去年今年5月24日包商银行因严重信用风险被央行和银保监会联合接管后，恒丰银行的风险广受市场关注。去年12月，千亿定增方案落地，中央汇金公司成为最大股东。



