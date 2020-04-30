中国外交部副部长乐玉成：坚决反对有罪推定式的国际调查

面对西方国家要求调查冠病病毒来源的呼声，中国外交部副部长乐玉成近期接受美国媒体专访时表示，中国对于国际调查冠病起源是坦诚及开放的，但坚决反对有罪推定式的国际调查，以及反对把国际调查政治化、对中国搞污名化。

中国外交部网站今天发布关于乐玉成前天（28日）接受美国全国广播公司（NBC）专访实录。

根据该专访实录，乐玉成与NBC记者马静交谈时坦言，现在有些政客已把冠病疫情极大地政治化了，并呼吁在当前形势下，大家应该团结一心，而不是相互指责，去搞政治操弄。

乐玉成还表示，中国的抗疫举措是公开、透明、负责任的，而且没有任何隐瞒疫情的行为，也没有任何的延误。举例来说，在1月3日，中国已开始定期向世卫组织以及美国等国家主动通报疫情信息。之后在1月4日，中美两国疾控中心负责人还进行了沟通。

二是1月12日，中国及时向世界公布了冠病病毒全基因组序列，为有关国家确诊、治疗及疫苗研发等提供了重要前提；三是1月23日，武汉实施前所未有的“封城”。对此，乐玉成表示：“美国政府那时候就应该很清楚病毒问题的严重性，否则我们怎么会‘封城’？”

冠病疫情最先于去年底在中国武汉市暴发，美国总统特朗普和幕僚一直指责中国的处理手法缺乏透明度，华盛顿和北京已多次就此事公开交锋。

对于记者提问是否允许独立的国际调查组到中国实地考察，研究病毒的来源，乐玉成回应称，中国支持科学家之间开展科研交流，包括总结经验教训。不过，中国反对在没有任何证据的情况下，“把中国放在被告席上，事先推定有罪，然后通过所谓国际调查来寻找证据”。

他强调：“这种有罪推定式的国际调查我们坚决反对。”

乐玉成并指出，虽然有些政客是搞经济的或是情报出身的，但谈起病毒溯源问题却绘声绘色。“明明真正的专家们都不认同新冠病毒源自实验室，但有些政客却一口咬定，还振振有词地说病毒来自武汉的实验室，这不是很可笑吗？”

多名美国官员及议员近日怀疑，病毒最早可能是从武汉病毒研究所意外泄露的。有阴谋论者称，冠病病毒由该研究所合成，用作生化武器。

科学界并未对上述两个论断表示支持。例如，八个国家的27名公共卫生科学家今年2月在国际医学期刊《柳叶刀》发表声明，指各国科研工作者的研究证明，冠病病毒和很多其他新发病原一样，来源于野生动物。

世卫组织发言人夏伊布上周也在发布会上称，所有现有证据表明，冠病病毒源自动物，而不是在实验室或被人为操纵合成的。

不过，美国、澳大利亚等西方国家对中国追责甚至索赔的声浪近期不断高涨，并施压要就此展开独立调查。

对此，乐玉成表示，开展国际调查要有依据。“为什么这个调查只针对中国？有什么证据表明中国存在问题？为什么不去其他国家开展调查？”他认为，如果要反思，从科学角度看，有的国家出现那么多确诊病例、死亡病例和扩散病例，这其中难道没有问题吗？中国反对把国际调查政治化、对中国搞污名化。

在谈到下一步中美关系发展时，乐玉成表示，中美双方首先要落实两国元首达成的共识，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。具体来讲要做到“三要”、“三不要”。

即一要保持两国领导人经常沟通和两国有关部门的对话和协调；二要深化双方各领域务实合作；三要加强两国在多边领域的国际抗疫合作。“三不要”就是不要对中国搞污名化、把疫情政治化；不要人为破坏、干扰两国合作大局；不要借疫情搞零和竞争。

