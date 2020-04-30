美国确诊病例破百万 胡锡进：若在中国早就闹革命

对于美国冠病确诊病例数日前突破百万，《环球时报》总编辑胡锡进昨天（29日）透过社交媒体推特贴文调侃称，如果这个情况发生在中国，当地民众早就闹革命了。

据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至周二（4月28日），美国冠病确诊病例已达到100万2000多起，成为全球首个病例过百万的国家。此外，美国死亡病例数也是全球最多，至今有超过5万9000多名美国人死于冠病。

胡锡进在推特上用英文写道，美国确诊病例已超过100万起，美国政府对不起美国人民与全世界。不过，美国领导人很幸运，因为美国人民可以忍受。他并说，“如果这个情况发生在中国，人民早就闹革命了”。

胡锡进随后也转发了美国总统特朗普一条“美国确诊病例数量多是因为检测比别国好”推文，并指出：“特朗普总统把100万确诊数视为他的成就，显示他对此一点都不感到愧疚。我们中国人将这种行为称之为‘丧事喜办’，这是中国人最讨厌的。美国人脾气真的很好。”

美国是在2月29日报告首起冠病死亡病例。华盛顿大学最新模型预测结果显示，到8月4日，冠病可能累计在美国夺走7万4000多条人命，而该大学4月22日的预测为6万7600多人。

路透社指出，美国确诊病例在过去18天增加了一倍，占世界所有感染病例的三分之一。受检测能力有限影响，美国实际病例数量可能更高。

美国约三分之一的死亡病例集中在纽约州，而新泽西州、马萨诸塞州、加利福尼亚州和宾夕法尼亚州则是疫情较严重的州属。目前，部分州属已开始解除防疫限制措施，引起疫情可能再度加剧的担忧。