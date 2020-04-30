美国公布特別301报告：中国继续列优先观察名单

美国贸易代表办公室于当地时间29日发布的2020年度知识产权保护特别301报告中，继续将中国列入“重点观察国家”名单。贸易官员表示，中国在积极执行美中签署的第一阶段贸易协议，但在知识产权保护执法方面需要做出根本性的结构改变。

据美国之音报道，美国和中国去年签署了第一阶段的贸易协议后，两国间贸易停战。但在今年的特别301报告中，中国仍然位列10个“重点观察国家”名单之中。

美国每年对贸易伙伴在知识产权保护和执法方面进行审查，并在特别301报告中，指认出未能充分有效保护知识产权，或拒绝对依靠知识产权保护的美国创新创意公司开放市场的国家，存在显著问题的国家被列入观察国家名单。

中国继续位列问题最显著的“重点观察国家”名单，表明中美贸易协议签署至今，中国在知识产权保护和执法方面与它所做的承诺仍有相当大的差距。

今年的特别301报告的重点观察国家还包括阿尔及利亚、阿根廷、智利、印度、印度尼西亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、乌克兰和委内瑞拉。另有23个国家被列入“观察国家”名单，其中包括不久前和美国重新签署自由贸易协定的北美邻国加拿大和墨西哥。

据报道，美国贸易代表办公室在特别301报告新闻发布电话会议上，对中国被列“重点观察国家”做了说明。

美国副贸易代表格里什说：“这份报告反映出中国在其知识产权保护和执法方面还需要做出一些改变，其中包括停止用强制施压方式获得技术转让；在加强知识产权保护执法方面要进行根本性结构调整；实施其知识产权措施的最新修订；向外国投资开放市场，并让市场在资源分配中起到决定性的作用。”

报告指出，对于在已经非常困难的商业环境中依赖知识产权保护的美国人，转让技术的非官方压力和威胁、知识产权保护方面的差距、不完善的法律改革，以及执法渠道薄弱等，仍然面临严峻的挑战。

特别301报告中提到，今年1月中美两国签署的第一阶段协议中，包含单独的技术转让和知识产权保护章节，其中列举了不胜枚举的由美国产业各界长期以来的忧虑，因为他们的商业有赖于对创新、创意表达和商标的保护维持竞争力。

协议要求中国停止以非正式压力和胁迫方式取得技术转让，以多种方式，在贸易秘密、专利、药品相关的知识产权、商标和地理标志等方面修改法律和监管制度。

