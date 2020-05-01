中国大陆昨日新增确诊病例12例 六例为境外输入

中国国家卫健委通报，中国大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团昨天（4月30日）报告新增确诊病例12例，其中六例为境外输入病例（上海五例，福建一例），六例为本土病例（黑龙江五例，内蒙古一例）；无新增死亡病例；新增疑似病例三例，均为境外输入疑似病例（均在上海）。

据中国国家卫健委网站报道，当日新增治愈出院病例32例，解除医学观察的密切接触者882人，重症病例减少3例。

境外输入现有确诊病例505例（含重症病例7例），现有疑似病例7例。累计确诊病例1670例，累计治愈出院病例1165例，无死亡病例。

截至4月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例599例（其中重症病例38例），累计治愈出院病例77642例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82874例，现有疑似病例9例。累计追踪到密切接触者732966人，尚在医学观察的密切接触者7761人。

湖北无新增确诊病例，无新增治愈出院病例，无新增死亡病例，无现有确诊病例，无重症病例。累计治愈出院病例63616例（武汉46464例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。



