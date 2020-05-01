台湾与教廷合作在非洲抗疫 先援赠10万口罩

台湾防疫外交超前部署，同意教廷运用台湾第二波援赠20万片口罩中的10万片，透过天主教会的系统共同合作，在非洲对抗冠病疫情蔓延。

据联合新闻网报道，台湾援赠教廷的第二波防疫物资20万片医疗口罩及两组热像体温筛检仪，已于4月30日全数运抵教廷。30日在梵蒂冈城内仓库举行捐赠仪式，驻教廷大使李世明代表台湾捐赠，教廷由新成立的“应对新冠疫情委员会”主席涂克森枢机主教（Cardinal PeterTurkson）及梵蒂冈城药局主任穆拉卡（Br. BinishThomas Mulackal）代表接受。

“应对新冠疫情委员会”是教宗方济各为因应冠病当前及长期的困境所设立，期许提出对应指南，表达教会对整体人类的关怀与爱护。委员会设置在“教廷促进整体人类发展部”之下，由部长涂克森枢机主教兼任主席。

李世明在捐赠典礼中指出，台湾已连续5天零确诊，防疫经验值得分享，希望透过与教廷合作，运用各种方式在全球最需要的地区共同对抗冠病，这次台梵合作，教廷希望以台湾捐赠防疫物资中的10万片口罩援助非洲抗疫只是其中第一项，未来台湾仍将在各方面协助教廷对抗冠病疫情蔓延。

涂克森表示，很多国际媒体都报道台湾防疫成果及政府协同民间团体帮助各国的善举，他盛赞台湾的科技及医疗经验，若能分享至更多国家，将是人类之福。

对于台湾同意将捐赠教廷防疫物资当中的10万片口罩，未来透过明爱会等天主教系统用在非洲抗疫，涂克森个人感到非常高兴。

