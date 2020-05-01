高雄罢韩风波延烧 韩国瑜支持者募资400面站牌广告挺韩

高雄市长韩国瑜罢免案进入最后阶段，罢韩团体强力宣传下，罢韩声浪看似高涨，让挺韩支持者忍无可忍，发动认捐公车站牌广告，响应者有的放照片露脸挺韩，有的署名推荐韩市府政绩，主标语凸显“清廉好市长”，共400面广告今天（5月1日）起在公车站牌陆续贴出，强调高雄人不无情，对这个城市一年多来的正向转变都看在眼里。

据《中国时报》报道，代表团队发言的雷郁媚从事房屋仲介工作，也是高雄钢铁韩家军版主，她说，大选过后，韩国瑜支持者为了避免触怒罢韩团体，选择低调，但罢韩最近声音愈来愈大，连违法看板被拆都要怪韩国瑜。

雷郁媚说，支持者理解韩国瑜必须以市政为重，也不愿太对立而刺激罢免团体，但实在无法坐视不管，一群挺韩好友讨论过后，决定发起“一人一广告”柔性支持行动，由于背后没有庞大金援，只能选择最便宜的公车站牌广告，4月21日就和业者洽谈，广告商要求现有的版位全部承租，才同意一面广告收1000元（新台币，下同，约47.9新元）超低价，没想到消息在群组中公布，立刻一呼百应，400面广告认购一空，有人手慢还想加入，却已没有名额。

雷郁媚说，参与者都是高雄市民，其中约350人不顾可能被罢韩人士嘲笑甚至霸凌，大方提供个人照做广告主视觉，甚至有全家人一起露脸，广告主标语设为“坚持改革，我支持清廉好市长韩国瑜”，下方则加注“平安健康，幸福高雄”。

此外，约有50人不方便露脸，认捐的广告便拿来宣传高雄市政府政绩，包括LED智能路灯点亮高雄、渔产外销庆丰收、蔬果拓展国际市场、改善淹水、双语学校、校园双机、青创基金、招商引资等；即使没放个人照片，也同样真实署名挺韩。

首批广告今天上午陆续在各公车站牌贴出，雷郁媚强调，这是和广告商签约购买的合法广告，“和罢韩团体被拆的违法广告完全不一样”；她说，希望市民走在路上看到这些广告，能够理解高雄不是只有罢韩的声音，也呼吁挺韩支持者若看到这些广告，可以拍照打卡或传至网路社群分享。

雷郁媚坦言，韩国瑜去年决定参选总统，确实一度让市长选举投给他的许多市民伤心，觉得被欺骗，但选后韩也立刻回到市府，兑现承诺为高雄做牛做马， “如果这89万人觉得高雄真的有改变，为何不坚持初衷、让好的改变持续下去？”

