特斯拉据传将在大陆进行年内第二次降价

知情人士称，特斯拉考虑2020年第二次在中国市场下调某些车型的价格，以便继续满足逐步收紧的政府补贴资格要求。

据彭博社报道，中国产的Model 3起售价为32万3800元（人民币，下同，约合6万4815新元），在这个基础上可以享受免税和补贴政策。上述因这一举动还未公布而不愿具名的人士称，降价后，标准版Model 3的价格将低于30万元，符合电动汽车补贴资格上限。这意味着，降价幅度将超过7.3%。一位知情人士称，该计划已经提交给中国政府，汽车生产商一般提前就此类事项通知政府，但是否会推行计划取决于特斯拉。

一位知情人士表示，尚未就降价时间等事宜做出最终决定，但可能与采用宁德时代生产的较低价电池的Model 3s推出时间相匹配。特斯拉和宁德时代的代表不予置评。

知情人士2019年12月曾表示，随着特斯拉通过提高本地零件占比削减成本，该公司2019年开始已在计划大幅下调在这个全球最大电动汽车市场的售价。但其中一人称，政府引进限价等标准提高补贴资格要求，给后续降价带来了新的紧迫性。1月，该公司把Model 3起售价下调了9%。

对特斯拉而言，政府补贴将有助于其在中国本土竞争对手以及大众汽车等推出新电动车型的国际巨头面前保持竞争力；在新冠肺炎疫情冲击消费需求之前，中国汽车市场已经开始下滑。事实已经证明，政府补贴，有时可以达到数千美元，对维持电动汽车销售的重要性超过了当局原本的预期，2019年补贴退坡引发了该行业的下滑，且迄今还未恢复元气。