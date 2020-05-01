港勇武派谋袭五区拟铝热弹烧装甲车

暴力示威者疑企图用土制炸弹袭警，掀起恐怖袭击恐慌！“休战”多时的“勇武派”示威者，密谋今天（5月1日）趁五一劳动节，展开他们声称的“天马行动”，“快闪突袭”全港五区，部分人连日在社交群组商讨自制高杀伤力武器，有人更图文并茂介绍“烧车神器”铝热汽油弹，以及据称可炸毁坦克的铝热炸弹制造方法，疑企图向防暴警员施袭，警方为应对违法暴力分子，据称已调动3000警力布防，以强硬手段止暴制乱。

据《星岛日报》报道，随着香港疫情放缓，加上“五一”劳动节假期，示威活动接踵而至，其中打算申请今日游行的职工盟，向警方上诉不果后，宣布今日会在全港摆五十多个街站表达诉求，“勇武派”近日亦“预告”，将于今午两时发起“天马行动”，“快闪突袭”西营盘、铜锣湾、观塘、旺角及大埔，预计众人除了打算堵路和纵火，更可能对警方展开“复仇战”。

示威者云集的多个社交群组显示，有不少“勇武派”摩拳擦掌，讨论准备武器情况，有人明目张胆说购买白电油，并询问哪处有“黄店”五金铺，相信企图用作制造汽油弹，也有人展示图片，公开介绍可燃烧至摄氏三千度、声称足以烧穿装甲车、水炮车的铝热汽油弹，并附有文字说明制造材料和方法，详解如何制造水管形状、杀伤力极强的铝热炸弹，强调铝热剂被广泛用于工业及军事用途，足以炸毁坦克车，若有人制造该大杀伤力武器在现场投放，随时酿成大批警员和在场人士伤亡。

除了“火攻”，“勇武派”亦积极锻炼“备战”，当中有人以“让革命融入生活，以行动光复香港”为口号，近日留言招徕学员加入“港岛特训班”，学习内容包括自卫、格斗武术，又透露首堂在寓所进行的训练，已于上周一晚上举行；其他激进示威“老手”亦在新界区提供特训，包括元朗及天水围，每晚八时半在教练的指导下，居家训练上肢及核心肌群。

“和理非”亦不甘寂寞，有人号召全港“文宣宝宝”配合“天马行动”，在各区“连侬墙”、公共厕所、建筑物门凳及巴士座位等位置贴文宣，为重启“勇武抗争”造势，有人则制成“连侬伞”进行宣传，写上“独立调查”等字眼，引来途人侧目。

据了解，香港警方经评估后，将调派3000名防暴警察，应对可能发生的危害公共秩序和安全的群众聚集事件，昨晚（4月30日）也开始在各区提高戒备。其中，一辆锐武装甲车及一辆水炮车已停泊于油麻地警署内。

对于“勇武派”图谋卷土重来，警察公共关系科回覆称，就近日有人开始鼓吹市民漠视政府防控疫情的相关法例，警方会密切留意，并根据当时实际情况，灵活调配人手，以维持公共安全和公共秩序，强调在疫情时期，任何群组聚集均有可能增加病毒扩散的风险，呼吁市民不要参与任何受禁的群组聚集。

