中国银保监会称正调查中行原油宝相关情况 督促银行加强账户类产品风控

中国银保监会周四晚间回应中国银行原油宝“穿仓”事件称，已要求中国银行尽快梳理查清问题，严格产品管理，加强风险管控，提升市场异常波动下应急管理能力。目前，相关情况正在进一步调查中。

据路透社报道，中国银保监会相关负责人就此事回复称，银保监会对此风险事件高度关注，第一时间要求中国银行依法依规解决问题，与客户平等协商，及时回应关切，切实维护投资者的合法权益。

银保监会并表示，受当前疫情影响，国际金融市场形势更加复杂多变，提醒金融消费者进一步增强投资风险意识。

“银保监会将持续加大监管力度，督促银行进一步加强账户类产品风险管控，一旦发现违法违规行为，将依法依规严肃查处，切实保护金融消费者合法权益。”

美国原油期货上周史上首次崩跌至负值，中国银行挂钩西德克萨斯中质油（WTI）原油期货的“原油宝”理财产品因穿仓巨亏，导致投资者需要向该行“倒贴”巨额保证金。

4月29日晚间，中国银行发布公告称，该行将以对客户认真负责的态度，持续与客户沟通协商，在法律框架下承担应有责任。目前正在积极研究并争取尽快拿出回应客户合理诉求的意见。

公告并表示，该行已委托律师正式向芝商所（CME）发函，敦促其调查4月21日原油期货市场价格一场波动的原因。

据财新此前报导援引官方消息人士称，中国银行原油宝的总体损失规模可能超过90亿元人民币（约18亿新元）。

上周西德克萨斯中质油期货价格首次跌至负值，收于每桶负37.63美元。