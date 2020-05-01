浙江衢州举行两会 推行作揖礼引热议

中国冠病疫情缓解形势下，地方两会陆续举行。为了避免直接接触，浙江衢州推广见面不握手，改行古代的作揖礼引发舆论热议。

（掌上衢州）

综合《新京报》、新浪新闻、衢州官媒《衢州日报》客户端“掌上衢州”消息，衢州地方两会于4月20日开幕，为了避免直接接触，与会人员见面不握手，改行作揖礼。

“掌上衢州”将此称为“一道靓丽的风景线”，指见面先行作揖礼，是文明有礼新风尚，将“衢州有礼”充分体现在行动上。

衢州开化县两会上的作揖礼。（互联网）

衢州也在复课复学的学校中全面推广作揖礼，目前该地区已有117所学校推广行作揖礼。

然而开学推广行作揖礼的消息一经传播，在舆论场引发了争论，有人点赞，也有人斥之为形式主义。

有评论称，浙江衢州是孔氏南宗所在地，拥有中国国内仅有的两处孔氏家庙之一。“南孔圣地，衢州有礼”是衢州的城市宣传语，近年来一直通过推广作揖礼等形式打造“一座最有礼的城市”。基于这样的地方特色，学校推行作揖礼，可谓顺势而为，并非突兀之举。

而大陆新闻媒体东方网对此则认为古人有古礼，今人有今礼，握手不合适，微笑点头或者挥手致意都是可以的，没必要为复古而复古，质疑衢州在校园中推行作揖礼是在搞形式主义。

评论指出，校园里的老师和学生，相互之间本来就很熟悉，通常见面大多点个头打个招呼而已，不太会握手，更不可能相互拥抱。因此，就学校疫情防控的实际而言，行作揖礼主要是起一种提醒警示作用，要不要推广，并没有多大影响，不必夸大其价值。

此外，评论认为弘扬传统文化当然应该支持，但不能局限于表面化的形式。“有礼”要表现社会主义新风尚，新儒学的思想内涵要体现科学发展观的进步意义，没必要非“复古”不可。