中国国务院通报黑龙江聚集性疫情：影响恶劣

中国医政医管局5月1日消息指，中国国务院联防联控机制发布关于黑龙江省冠病聚集性疫情的通报，批评“社会影响恶劣”，给巩固来之不易的疫情防控成果带来新的压力。

综合新浪新闻、第一财经报道，通报称黑龙江省哈尔滨市、牡丹江市发生境外新冠肺炎输入病例关联的本土聚集性疫情，特别是涉及多家医院先后发生院内感染，持续时间长，感染病例多，社会影响恶劣，给巩固来之不易的疫情防控成果带来新的压力。

同日，中国国家卫健委公布数据，指4月份全国共报告新增本土确诊病例131宗，其中超过60%来自黑龙江本土聚集性疫情。

通报指出，事件反映出当地对疫情防控形势认识不足。哈尔滨市、牡丹江市作为口岸城市，未能充分认识“外防输入、内防反弹”的严峻形势，对境外输入疫情风险认识不足，存在厌战情绪和麻痹松懈思想。相关医院错误地认为，经海关和社区防控能够完全筛出新冠病毒感染者，发生院内聚集性疫情的可能性极小，存在侥幸心理。

此外，通报也指涉事医院院前防控措施存在薄弱环节，其中包括入境人员未实施14天集中隔离管理，“国门”源头疫情管控措施不够严格，导致入境人员中存在冠病感染者漏检可能。流行病学调查初步结果显示，两市聚集性疫情传播源头均是近期经海关入境人员。

其次，此次聚集性疫情也反映出当地社区防控措施未能有效落实，如哈尔滨市聚集性疫情就是由于感染者聚餐引起。

另一方面，通报也透露哈尔滨核酸检测工作未能按要求及时开展。

当地仅有疾控机构和传染病医院能够开展冠病病毒核酸检测，其他医疗机构未能及时落实要求加强实验室建设并开展核酸检测，相关部门也未及时对医疗机构实验室备案等工作开展有效指导，导致多数医疗机构不具备核酸检测条件。医务人员对发热患者诊疗时，未能严格遵循诊疗规范，盲目依赖临床经验和影像学检查，未能及时开展核酸检测，导致误诊漏诊。

通报也批评涉事医院院内感染防控措施落实不力。相关医院未完全落实中国官方关于院感防控的要求。

此外，预检分诊、发热门诊等重点部门的防控措施形同虚设，未能有效开展预约诊疗，合理分流患者；消毒隔离措施执行不到位，分区要求未落实；病房管理严重失职，未制定严格的陪护和探视制度，不同病房人员随意流动；医务人员防护意识淡薄、敏感性不强、培训不到位。

通报要求各地和医疗机构必须汲取教训，提示要进一步提升检测能力，加强医院感染防控，提高“外防输入、内防反弹”举措的针对性和有效性。