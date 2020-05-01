加媒：加拿大冠病疫情并非源于中国

来自加拿大人口最多的四个省份的最新数据显示，加拿大冠病疫情非中国输入引发，而是来自美国。

据加拿大《国家邮报》（National Post）报道，该报从安大略省、魁北克省、不列颠哥伦比亚省（BC省）和阿伯塔省这四个大省获取的与冠病病例旅行地相关的数据显示，加拿大早期的冠病病例是来自美国，而非与中国的旅客或是去过中国的加拿大居民有关。

报道称，以截止4月17日的统计数据为例，安大略省有1201例确诊病例与旅行有关。这些病例中，只有五人是到中国旅行，相比之下，有404人与美国旅行有关。其他地区的输入性病例为：英国126例，游轮74例，墨西哥68例，西班牙49例，伊朗19例，意大利七例。

在魁北克省，有373例输入型病例来自美国，该省报告与从中国有关的输入型病例为0。从法国输入151例，波多黎各输入121例，奥地利输入117例。

阿尔伯塔省的数据不像安省和魁北克有系统分类，但只有1例与中国有关，另外有36%与美国有关。BC省无法提供按国家分类的细目，但该省的数据显示，虽然首例为输入型病例，但大多数来自社区内部的传播。

报道指出，上述四个省的确诊病例占加拿大累计确诊病例的绝大多数，其中魁北克省和安大略省确诊病例最多，死亡人数也最多。

报道还称，疫情暴发初期，加拿大首先是在机场推出检查措施，但这些措施的推出速度缓慢，并仅仅依靠乘客来告知检察人员自己是否有病毒症状。加航2月份暂停了来自中国的旅行航班，加拿大政府最初是在1月建议人们不去中国旅游，但直到3月18日全球实施全面限制后才正式禁止所有人的外出旅行。

这些限制生效后，国际游客被禁止进入加拿大，只有加拿大公民和永久居民被允许返回加拿大。但是加美边境仍然是一个例外，其原因是两国政府的某项计划需要开放边界以保持必需品的流通。

根据加拿大统计局的数据显示，美国，英国和中国是2018年来加拿大旅行人数最多的国家。加拿大所有早期病例都属于输入型病例，但是随着旅行限制的生效输入性病例所占的比例就越来越小。美国和其他几个国家在2月就关闭了与中国的边境，同时美国也早于加拿大关闭了与伊朗和意大利等许多疫情严重地区的边境。

加拿大副首席公共卫生官霍华德·恩佐（Howard Njoo）博士也表示，来自中国的输入型冠病病例确实是少数。