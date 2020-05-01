中国希望吸取日本工业物联网技术

力争成为制造强国的中国正在摸索吸取日本的工业物联网（IoT）技术。工业物联网技术将影响新一代制造业的竞争力。中国在电子结算等领域领先于世界，但在生产领域，日本具有优势的技术也很多。为防备中美贸易战再次激化，中国政府和企业正合作吸取日本企业拥有的生产自动化经验等，力争提高尖端领域的制造技术实力。

据日经中文网报道，日本最大物联网业界团体“产业价值链主导权（Industrial Value Chain Initiative，简称：IVI）”2019年11月接到了中国工业互联网研究院（CAII）的提案，表示希望签署备忘录等，从而学习日本制造技术。

中国工业互联网研究院是中国政府为推动中国企业引进工业物联网，在2018年设立的研究机构。中方的此举被认为是希望通过缔结备忘录，与加入IVI的日本企业联合验证采用尖端物联网技术的生产改善系统等。

日本的IVI成立于2015年，以三菱电机和日立制作所为代表约有300家主要机械厂商和团体等参加，还计划开设日本国内首家制造数据交易所。

物联网的优势在于通过传感器等收集和分析大量数据，飞跃式提高业务效率。安川电机已将自身工厂生产设备上的约1000个马达接入网络。能以100万分之1秒为单位掌握运行状态，将用于使工厂顺畅自动化和预测故障。日本企业在物联网方面领先的领域有很多。

中国通过邀请相关企业的技术人员参加研讨会等方式希望与IVI的会员企业建立联系。一名访问中国的IVI技术人员表示，“飞机是商务舱，住宿是五星级，受到很好的接待。感觉中方非常想要日本的技术”。

据称，中国工业互联网研究院提出推进共同研究，还邀请IVI参加在中国主导下建立的国际性物联网组织。IVI的一名高管表示，“正在验证对日本来说都有哪些好处”。

中国向日本靠近的背景是中美贸易战趋于长期化。虽然因新型冠状病毒的影响目前处于停战状态，但美国特朗普政权寻求打压在科技上猛追的中国。中国为摆脱对美国的依存，将加速尖端技术的自产化，为提升产品制造的质量开辟道路。

在阿里巴巴集团和腾讯控股等IT大型企业的拉动下，中国普及了手机支付，在无人便利店和人工智能（AI）软件技术方面也处于领先。另一方面，在制造业领域落后于发达国家的地方还有很多。中国提出“中国制造2025”政策，寻求在产品制造中加入人工智能等，以提升生产效率，实现产品制造的智能化。这是美国通用电气（GE）和德国西门子在2010年代以后积极推进开发的工业物联网的中国版。

美国调查公司IDC的数据显示，2023年全球制造业的物联网相关支出额预计比2018年增长70%，达到约2800亿美元。

在尖端工业物联网的技术开发方面，生产数据的利用将成为关键，但中国目前缺乏经验。拥有中国缺少的一块拼图的正是日本制造业。日本机械企业的一名高管表示，“在解读生产数据并加以运用的洞察力方面，具有悠久产品制造历史的日本略胜一筹”。

除了中国工业互联网研究院之外，2019年秋季中国工业信息化部的高层等参加的大型代表团两次访日。参观了小松等在物联网利用方面领先的日本企业的基地。

对日本企业来说，向中国提供协助被认为是把双刃剑。如果日本先进的物联网技术得到认可，对机械产业来说，将有助于在最重要的中国市场的销售。另一方面，提供技术相当于帮助竞争对手。

但是，中国的技术创新速度飞快，中国颠覆日本的优势或许只是时间的问题。如何构建与中国的战略关系将成为日本制造业面对的课题。