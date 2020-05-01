香港有持不同政见市民对骂

数名撑警人士今天（5月1日）下午与其他市民争吵，逾50名防暴警察到职工盟街站所在的朗豪坊围起封锁线，部分警员配备防暴枪，并以维持公共卫生为由，驱散在场市民。

综合《星岛日报》《信报》报道，两批政见不同市民被分隔在砵兰街两边，部分市民进入朗豪坊一所运动店，数名防暴警一度内进，但随后离开店铺。两批市民遭分隔后持续对骂，警察随后护送高呼“支持警察”人士离开。

另一方面，港警反对职工盟下午在港岛举行公众集会及游行后，网上有人发起“天马行动”在全港多区聚集，职工盟指会联同60多个工会在各区摆街站。警方加强部署及巡查。

一批防暴警察在旺角巡逻，截查可疑及停留人士。防暴警察下午4时在旺角朗豪坊对开砵兰街，拉起封锁线，警告在场聚集人群散去，否则违反“限聚令”。有人不满指骂警员。其后防暴警察登上警车离开。

在旺角设立街站的职工盟主席吴敏儿说，街站最多四名工作人员并保持1.5米距离，以避免违反“限聚令”，亦会呼吁停留的市民离开。如果警方以“限聚令”向索取传单的市民执法，明显就是滥捕滥告。

据了解，今天有3000至4000名防暴警察会在各区巡逻。警方会留意职工盟各街站是否多人聚集、有无人针对一些店铺在商场发起行动，也会观察街上有无可疑物品，甚至爆炸品。