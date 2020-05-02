黑龙江省长开会强调 深刻反思哈尔滨、牡丹江惨痛教训

黑龙江省长王文涛昨天召开会议，强调哈尔滨、牡丹江发生境外输入病例关联本土聚集性疫情教训惨痛，要深刻反思问题，打好外防输入、内防反弹的攻坚战。

据黑龙江日报报道，黑龙江省委副书记、省长、省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部指挥长王文涛昨天在大庆主持召开视频例会。

会议强调，哈尔滨、牡丹江发生境外输入病例关联本土聚集性疫情，影响恶劣，教训惨痛，深感自责。要深刻反思通报指出的对疫情防控形势认识不足、院前防控措施存在薄弱环节、核酸检测工作未能按要求及时开展、院内感染防控措施落实不力等突出问题，并以此为镜鉴打好外防输入、内防反弹的攻坚战。

会议强调，要抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项工作。做好“五一”假期大排查，在全省全面开展疫情防控漏洞短板大排查。持续做好常态化管控。以县为单位尽快提高核酸检测能力。全省医院要严格落实预检分诊、应检尽检、标准防护、扩大检测、严格陪护要求，防止发生医院交叉感染。强化隔离管控，对所有密接者及密接者的密接者全部采取集中隔离措施。集中力量做好现有患者医疗救治工作。毫不放松边境管控。

黑龙江省卫健委、哈尔滨和牡丹江防控指挥部、哈医大主要负责人在会上作了检讨发言。

此前，黑龙江因疫情防控工作被中国国务院点名批评，并决定派督导组赴黑龙江指导防疫。

国务院应对冠病疫情联防联控机制综合组通报指，黑龙江省哈尔滨市和牡丹江市4月以来，发生输入型病例关联的本土聚集性疫情，特别是多家医院先后发生院内感染，持续时间长，感染病例多，社会影响恶劣，使得巩固防疫成果面临新压力。