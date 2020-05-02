美联储紧急降息前 主席鲍威尔曾与中国央行行长通话

美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）的工作日志显示，在美国联邦储备系统3月3日紧急降息前夕，他曾与自己的中国同行通电话。记录显示，随着冠状病毒疫情升级，他的内外交流极为密集。

据彭博社报道，鲍威尔3月2日与中国人民银行行长易纲交谈了17分钟，是他当日20个电话和会议中的第一个，最终美国联邦公开市场委员会当晚7时举行了一个小时的紧急会议。

联邦公开市场委员会第二天早上宣布将利率下调半个百分点，令目标区间降至1.0%至1.25%。3月15日，美联储又将利率降低到几乎为零。

鲍威尔日记描绘了美联储主席在危机应对模式下的场景，其中包括“在家中与职员和其他政府官员进行临时安排的多次通电话”，以及3月9日与职员在一个“敏感信息隔离设施”进行了30分钟的会晤。

鲍威尔3月6日还和一位身份未公开的“外部专家”打了42分钟的电话。

鲍威尔与美国国外同行的联系还包括3月2日和欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）通话，五次和英国央行行长通话，其中三次是和3月15日卸任的卡尼（Mark Carney）通话，3月16日和3月17日与继任的贝利（Andrew Bailey）通话。

美联储3月15日宣布与英国央行、欧洲央行和其他主要中央银行采取协调行动，通过降低货币互换安排的定价来提高美元流动性。