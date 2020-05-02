一线医护被裁？陕西咸阳卫健委要求医院介入调查

中国网友反映，陕西咸阳市妇幼保健院一次性裁掉40多名医护人员，其中有不少曾在抗疫一线。咸阳市卫生健康委员会针对此事，要求咸阳市妇幼保健院暂停人员调整工作，对此事进行调查。

据澎湃新闻报道，咸阳日报社微信公号“咸阳发布”引述咸阳市卫健委消息，咸阳市卫健委责成咸阳市妇幼保健院暂停正在实施的人员调整工作，并组建工作专班就此事进行调查。

此前，大河网4月30日报道，网友反映，咸阳市妇幼保健院通过一次考试，实行末位淘汰，一次性裁掉40多人，其中有26名护士，被裁掉的医护人员中大多数都曾在抗疫一线。被裁的医护人员均表示没有看到相关文件，她们都是在参加了一次考试后，被选定为“优化对象”，进而被要求“自愿辞职”。询问医院的护理部和人事科时，对方也未出示“人才优化”相关文件，只是口头通知。目前，40余人中有七名医护人员未接受签字。

对此，咸阳市妇幼保健院官方微信公众号5月1日声明，否认报道不实，并“严正要求对刊载不实报道与转载的媒体删除该不实报道”。咸阳市妇幼保健院还表示，否则该院要追究不实报道的法律责任。

对于裁员问题，咸阳市妇幼保健院说，这是因为医院2019年9月对基础建设全面改造，重新组合后业务严重萎缩，仅剩余四个门诊业务。因此医院在2019年11月出台了优化方案，由于疫情影响，推迟于近期实施与部分合同到期的聘用人员终止劳动关系。整个过程中完全遵循法律规定，并积极给劳动者予以补偿，现已与大部分聘用人员达成调解补偿协议。对于剩余未能达成调解意向的个别聘用人员的纠纷，已经由咸阳市劳动人事争议仲裁委员会立案受理。

不过，咸阳市妇幼保健院官方微信公众号已删除了上述声明。

在此之前的4月30日，咸阳市妇幼保健院干部约30余人，召开会议，会议是对领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题进行的整治动员部署会。

咸阳市妇幼保健院官网消息称，“会议决定：针对近期个别职工劳动争议引发的微信、微博公众号舆情事件，成立专门应对小组，妥善处理舆情危机，引导舆论导向。”