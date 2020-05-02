海南陵水原县长案情公布：非法批征地四百亩 受贿超千万

落马近一年后，中国海南陵水原县长案情被公布，其非法批征地四百亩，受贿金额超千万人民币。

据澎湃新闻报道，中国检察网公布了海南陵水原县长杨文平的受贿案起诉书，显示杨文平在2011年至2017年利用职务便利，收受企业或个人贿赂近1200万元（人民币，下同，240.49万新元）。

检察机关还指控，杨文平还收受某企业实际控制人柳某某的贿赂并接受吃请，非法批准征收土地共计432.7亩。这些用地上未经批准建设高层公寓式住宅楼11栋、别墅201栋、酒店1栋以及项目配套硬化路等建筑物。

记者梳理起诉书发现，杨文平受贿均发生在陵水任职期间，行贿者多为商人，双方利益往来涉及项目招商、工程承揽等。

在杨文平被双开的2019年12月，备受关注的陵水违建项目“国茂·清水湾”也被依法拆除。“国茂·清水湾”项目建有11栋高层、200余栋别墅、配有泥疗体验中心和五星级酒店。这样一个顶着“省重点项目”光环的楼盘，却五证皆无，未获得国有建设用地使用权、未经规划许可、施工报建等手续。

陵水县公安局副局长周始壮曾在受访时说，侦办该案件过程中，发现国茂公司有向相关职能部门行贿的问题。

海南省委政法委副书记、国茂项目处置小组组长刘诚受访时说，这起事件中政府确实是监管不到位、不作为，甚至有一些公职人员与不法企业相互勾结。

国茂公司实际控制人为辽宁商人柳茂盛，据媒体去年3月报道，该公司非法占用土地的案件上升为刑事案件，包括柳茂盛在内的多名公司高管已被控制。