料10月重启旅业 港旅发局吁港人“做自己的旅客”

香港旅游发展局主席彭耀佳认为，今年10月是香港旅游业重新开始好时机，建议港人可以做自己的旅客，重新探索社区文化特色。

据《星岛日报》报道，彭耀佳今早（2日）在电台节目《香港家书》中透露，旅发局已积极筹备重振香港旅游业的计划，待疫情缓和后，便会立即展开。暂时看来，今年10月会是一个好的开始时机，届时除有旅发局年度盛事“香港美酒佳肴巡礼”外，“香港国际七人榄球赛”亦延期至10月上演，因此希望可以利用这些大型活动，进一步加强香港旅游吸引力。

彭耀佳指，受疫情影响，香港旅游业已停顿一段时间，情况与2003年沙斯爆发时相似。这次疫情对旅游业带来前所未有的冲击，但他指“有危先有机”，相信长远旅游业将出现新常态。

他预计，疫情过后，旅游习惯将会改变，旅客考虑外游时，大概会更加着重旅游目的地、交通工具、酒店等旅游设施的公共卫生安全，亦会较倾向短途旅程，健康主题概念的行程，例如户外景点，或者亲近大自然，将会是新趋势。因此，香港旅游业除了应着眼疫后的恢复策略，更可趁机重新检视旅游定位，提升服务水平，为长远稳定发展铺路。

谈及香港旅游业何时复苏，彭耀佳坦言无法预测疫情何时过去，但既然旅客回来需时，港人亦暂时无法外游，建议港人可以做自己的旅客。