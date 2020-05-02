美政府委托的研究机构指中国竭力向非洲输出“中国模式”

美国国会委任的美中经济与安全审查委员会（USCC）周五表示，近年来，中国加大了与非洲各国的接触，竭力向非洲大陆输出“中国模式”。

据美国之音报道，委员会发布了题为《中国与非洲的接触—一种替代治理机制的基础》的报告。研究指出，中国政府已经将非洲各国视为输出其政治和经济治理理念的试验场。

报告写道：“通过培训和接触政党、销售先进的数字监控技术和施加媒体影响力，中国致力于向非洲国家推广其在一党专制统治下国家主导的经济增长模式。”

美国之音在报道中写道，非洲正迅速成为意识形态和国际治理模式相互竞争的竞技场。通过在非洲各主要地区建立战略伙伴关系，中国的参与已经扩展到整个非洲大陆。

报告指，中国优先发展与非洲人口最多、经济最具活力、文化最具影响力的国家的关系，以促进其在非洲大陆的利益。中国还与安哥拉、埃塞俄比亚、南非、坦桑尼亚和津巴布韦等在意识形态上有着历史渊源的国家保持着特别紧密的联系。自中国政府在2007年至2008年全球金融危机后加强参与非洲事务以来，非洲大陆的民主趋势出现倒退。

据非政府组织自由之家的数据，在2008年，71%的撒哈拉以南非洲国家被评为“自由”或“部分自由”，而这个比例在2019年下降到61%。

报告写道：“非洲国家越多地接受中国的治理模式，越多地放弃自由主义准则和多党制民主，中国政府就越容易在其它地缘政治目标上获得非洲的支持。”