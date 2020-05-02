美军电侦机三天内两度现踪台海

追踪军事飞行器动态的推特飞机守望发现，美国海军电侦机三天内两度现踪台湾海峡。

据《自由时报》报道，一架美国海军EP-3E电侦机取道巴士海峡进入南中国海，这是三天内两度有EP-3E电侦机现踪台湾海峡。

军事专家吕礼诗指，中国海军亚丁湾护航第35批编队日前自母港出航，依过往航线会沿东海经台湾东部海域后进入巴士海峡，并进行海空操演，美军提前在航路上进行“抵近侦察”（close-in reconnaissance）。

根据推特“飞机守望”（Aircraft Spots）所公布资讯，此架美国海军EP-3E电侦机由东向西飞行，穿越巴士海峡后进入南海巡弋，这是自4月开始，第14度有美国军机现踪台湾外围空域，也是继4月30日后，美国再次以EP-3E“白羊座电子侦察机”在台湾外空域执行任务。台湾国防部发言人史顺文少将说，台湾军队对相关动态都有掌握应处，目前一切状况均正常。

针对EP-3E频繁出动的原因，吕礼诗分析解放军正在进行“匿踪雷达”的部署，这项技术西方国家与美国较少使用，有这种匿踪雷达能力的主要为俄罗斯与中国，对于这些雷达，必须用多个雷达进行交叉定位，才能确认匿踪战机、军舰的位置，而EP-3E本身为配备多重精密装备的电子侦察机，美军透过电侦方式，获取匿踪雷达的作用与情资。

吕礼​​诗提到，美国军机自4月起近期密集现踪的这段期间，正是美国太平洋舰队航空母舰“罗斯福号”到关岛进行隔离检疫时间，首先突显了美军在东亚的战力其实不若以前如此完整，但还不至于到“空窗”的状态，因此派侦察机、电侦机来侦收海空动态，以及电磁波讯号，同时中国大陆“辽宁号”航空母舰与其编队在4月上旬、下旬分别经由巴士海峡进出南海，这也是美军机在4月份密集现踪的原因。