港警在废校舍检获爆炸品与化学品 或与理大失窃有关

香港九龙湾彩石里一旧校舍发现爆炸装置、10公斤化学危险品、4公斤炸药等，警方有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华指，现场有大批危险品包括山埃等，相信大部分化学品与去年11月理工大学实验室被示威者闯入失窃案件有关，部分与警方掌握的失窃记录及编号相符。

据星岛日报报道，警方在昨天（2日）下午约2时接获报警，4名野战游戏人士进入彩石里一间空置校舍，在男洗手间发现可疑物品，爆炸品处理课人员到场调查，并封锁现场。

李桂华指，现场搜出一个手掷式土制炸弹、烈性炸药、遥控爆炸装置、经改装的手提电话、电路板，以及一个相信内藏自制炸药、有引线作燃点的半圆形压力煲，威力及杀伤力有待进一步化验，李桂华指，压力煲属于国际恐怖袭击常用，情况令人担忧。

警方也在现场检取了10公斤不同化学原材料，及4公斤自制炸药制成品，初步检测是硝胺炸药。

警方也搜出哥罗芳、山埃、水银及乙醇等危险品及化学品，部份有剧毒及高度易燃。对比失物的形状、包装及编号后，相信部份属去年11月理工大学失窃的化学品。暂时没有人被捕。

爆炸品处理课炸弹处理主任李展超指，现场搜出大约20樽化学品，有些完全未开封例如哥罗芳，有些已经开封。警方无在现场引爆炸药，现场部分属于半制成品，至于炸弹制成品稳定性高，会带走再检验，仍然未掌握炸弹的爆炸力及杀伤力。



