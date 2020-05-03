大陆拒台参与WHA 批台美官方接触

世界卫生大会（WHA）本月举行，中国大陆驻日内瓦代表团当地时间2日强硬拒绝邀请台湾，并批评台美卫生部长官方接触。

据联合新闻网报道，美国卫生部长艾萨（Alex Azar）4月27日与台湾卫福部长陈时中举行电话会议，艾萨表示支持“扩大台湾对世卫的参与”。

但中国大陆驻日内瓦代表团在网站上发布发言人刘玉印驳斥美方涉台言论文章，文章表示艾萨（中方译:阿扎）与“中国台湾地区卫生福利部长”针对疫情举行电话会议，艾萨作为美内阁高官公然同台官方接触，并声称将全力支持台湾加入世界卫生组织（WHO），严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定、违反联合国大会2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的一中原则，将防疫议题政治化，向“台独”势力发出严重错误信号。中方对此表示严重关切和坚决反对。

文章指出，台湾是中国的一部分，参与国际组织，包括WHO活动，必须按照一个中国原则处理。另指民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾参加WHA的政治基础不复存在。

文章进一步表示，民进党当局借疫情大肆进行政治操弄，目的是实现“以疫谋独”的政治图谋。中方敦促有关国家认清形势，恪守一个中国原则，停止借疫情操弄涉台问题。