中国媒体吁以疫情为契机倡导分餐制

《光明日报》今天（3日）发表一篇题为《以疫情为契机倡导分餐制》的文章，呼吁以疫情为契机，在中国倡导分餐制。

文章作者王立祥是解放军总医院第三医学中心原急诊科主任、中国健康管理协会健康文化委员会主委。他指出，在经历过冠病疫情以后，人们要重新思考如何把好餐桌安全关，倡导科学饮食健康文化，树立合餐制向分餐制转化的餐桌革命新食尚。

文章指出，餐桌文化一直是中国的传统文化之一。但是，合餐制就意味着许多熟悉或不熟悉的人同吃一桌饭菜，人员相互接触频率增加，更容易给病菌可乘之机。在共同就餐时，就餐者就有可能成为病菌的传播者，例如幽门螺旋杆菌、甲肝等病菌，都有可能通过共同就餐传播。因此，分餐制就成为防范餐者传染病菌的可行方式。

文章写道，在2003年沙斯疫情之后，社会上曾兴起分餐热。伴随着非典的退却，分餐制便鲜有人提及。分餐制对合理膳食、平衡营养、控制食量以及预防疾病传播等具有深远意义。事实上，饮食习俗的变迁呈现“分久必合，合久必分”的趋势：从人类社会初期，以采摘为主的饮食方式就造成了人类的分餐制；随着生活水平的提高，食物的丰富，人们聚在一起共享美食，形成了合餐制；如今，面临不断出现的公共卫生问题和疾病隐患，分餐制需要“再出江湖”。

文章指出，此次疫情，是提升“舌尖上的文明”的一次契机。倡导形成集体饮食分餐制、拒食野生动物、自带便携餐具的新型生活方式，引领健康就餐新风尚，既是实现健康中国的需要，更是健康民族未来的需要。