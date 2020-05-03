武汉病毒研究所专家石正丽发朋友圈否认“叛逃”谣言

自冠病疫情爆发后，各种围绕武汉病毒研究所及蝙蝠病毒专家石正丽的猜测，此起彼落，甚至传出她已带着秘密文件举家出逃，向美国申请庇护。石正丽昨天在微信朋友圈辟谣，强调“我们没有做错什么，我们心中有对科学坚定的信念。一定会有云开日出的那一天。”

美国总统特朗普上周四声称，看到新冠病毒来自中科院武汉病毒研究所的证据，暗示有人意外或刻意把病毒流出，令这个已被科学界普遍否定的猜测再惹关注。因多年来致力于蝙蝠携带病毒研究，55岁的石正丽及其团队成为风口浪尖。近日海外甚至流传石正丽带着全家人和“近千份秘密文件”出逃欧洲，已经在法国“向美国大使馆申请庇护”。

据《环球时报》报道，昨天网传一张石正丽在微信朋友圈的截图，除了文字外，还附有九张生活照片。石正丽也在朋友圈配文，表示自己和家人一切安好。文中强调“不管有多困难，都不会出现‘叛逃’谣言中说的情况。我们没有做错什么，我们心中有对科学坚定的信念。一定会有云开日出的那一天。”

《环球时报》也经相关渠道确认，该朋友圈确为石正丽本人所发。

这不是石正丽第一次发声明辟谣。早在2月2日，针对印度学者质疑新冠病毒源于实验室的论文，她在朋友圈发文：病毒是大自然给人类不文明生活习惯的惩罚，“我石正丽用我的生命担保，与实验室没有关系。”

中科院武汉病毒研究所建于1956年，是从事病毒学研究及相关技术的机构，同时拥有最高防护的P4生物实验室。武汉病毒研究所党委书记袁志明日前分别接受央视及路透社访问时，都坚决否认病毒是从实验室泄露出去的。

