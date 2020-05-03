疫情难缓 冲击台湾风电零件生产进度

冠病疫情影响风电工程进度，台湾中钢旗下兴达海基厂房去年底竣工，有56座给沃旭的水下基础要在明年底前陆续出货，原本估计今年有18座要交货，但因疫情关系，海外技术工程人员难抵台、材料调货也略延迟，兴达海基高层坦言受疫情影响，但强调一切还在可控制范围。

据台媒《自由时报》报道，兴达海基表示，离岸风电对台湾而言是全新领域，需要外国技师协助，但碍于疫情关系，欧洲技师赴台风险高，替代方案是改为视讯指导或是请邻近的韩国、新加坡技术人员前来协助。

今年原本预计要出货18座水下基础，能否如期交货？兴达海基指出，工程上确实有受疫情影响，但还在可控制范围内，透过生产排程调整应对，下半年疫情过后加速生产。

另外，台电一期离岸风场预计年底发电，5月正式进入密集的施工期，但疫情干扰让工程增添变数。台电表示，海事工程有施工船与运输船，因施工船仅需入境一次，船上外国技师都会配合防疫政策，隔离后才开始施工。

不过，台电说，运输船要前往日本、韩国载运水下基础与风机，施工期间会有多个航次进出，如果每次都要长达14天的隔离，对工程一定会造成压力。台电强调，运输船只在外海停靠，没有直接接触，会向航港单位说明并确认细节，台电也会研拟相关配套，让影响程度降至最小，仍以年底并网发电为目标。