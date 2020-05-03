香港旧校舍发现手掷式土制炸弹 部分化学品属理大失窃品

香港警方昨天（2日）在九龙湾彩石里圣若瑟英文中学的旧校舍内，发现手掷式土制炸弹及化学品。其中部分化学品属理大失窃品。

据香港01报道，昨天下午2时许，一名16岁青年与3名友人进入校内玩Wargame，在男厕厕格发现大批可疑物品，担心具有爆炸性，于是报警求助。警方封锁现场及附近一带，爆炸品处理课亦到场调查。

有组织罪案及三合会调查科（O记）高级警司李桂华指，警方在校内男厕厕格内，发现有手掷土制炸弹、约四公斤“硝油炸弹”（Ammonium Nitrate and Fuel Oil（ ANFO））土制炸药、爆炸装置半制成品、高压锅及约10公斤的化学品，包括哥罗芳、山埃等。经对比后，涉案化学品相信是去年11月在理工大学的失窃物品。案件已列作“炸弹案”，暂无人被捕。

警方接获报案后，封锁学校对开行人天桥、彩石里及观塘道一条行车线，爆炸品处理课、O记探员先后到场调查。现场所见，探员曾到天台搜查，而校内一处天井位置地下，摆放了一个打开了的行李箱，旁边有多个塑胶瓶及多袋物品等，未知是否案中寻获的化学品。

李桂华表示，今日下午1时半，4名报案人进入校内进行Wargame游戏，期间他们在地下一个男厕的中间厕格内发现可疑物品，立即报警求助。军装人员到场后，怀疑事件与爆炸品有关，于是通知爆炸品处理课人员作进一步调查。爆炸品处理课人员在厕格的坐厕板上及坐厕旁边发现可疑物品，现场有手拉行李箧及纸盒存放物品，经调查后，发现有手掷土制炸弹、与土制炸弹有关的ANFO烈性炸药，摇控爆炸装置如手提电话及电路板、高压锅、约20瓶的化学品等。

爆炸品处课科炸弹处理主任李展超表示，检获的手提电话曾经过改装，相信拨通电话后，会有电流流过电路板产生热力，然后引爆自制爆炸品。现场也检获10公斤化学原材料，以及约四公斤自制炸药制成品，相信是ANFO硝铵炸药。

另外，警方首次发现球型土制炸弹，设有引线作燃点作用，相信内有现场已制成的炸药，燃点后会产生大火球或小型爆炸，威力及杀伤力有待进一步化验。警方亦发现有哥罗芳、山埃、水银、乙醇等化学品。他指该批爆炸品及化学品的稳定性高，故毋须在场销毁，将会检走作进一步检验。

李桂华续指，警方检获的化学品中，部分有剧毒及高度易燃，包括金属钠、哥罗芳、山埃，对比失物的形状、包装及编号后，相信与理工大学失窃的化学品有关系，警方会调查疑犯盗取上述物品有何意图。他又指，高压锅在国际上常被用作恐怖袭击，其杀伤力甚大。今次是警方在反修例事件中，第11宗与爆炸品及土制炸弹有关的案件，他对事件感担忧。