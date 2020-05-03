旅美作家於梨华逝世 享寿89岁

著有《又见棕榈，又见棕榈》等作品的旅美作家於梨华1日在美国马里兰州逝世，享寿89岁。目前尚不知是否与冠病有关。

於梨华1931年11月28日生於上海，1947年举家迁往台湾，1953年赴美国留学最终定居，晚年在马里兰州的安养院生活。

据台媒联合新闻网报道，“於黎华精选辑“的主编及助理，也是曾经两年担任华盛顿作家协会会长的傅士玲回忆，於梨华是一个“在生活上非常豪爽，但对写作非常细腻的人“，她一生写过800多万字，还有大量的手稿，“都整理收藏完好，每一份小说的手稿首页都有详细的角色表“。

傅士玲今年3月还和於梨华有联络，“当时感觉她都还好，只是记性稍微有些衰退“，她说，於梨华非常聪明，对生活也非常敏锐，“与人简短交谈就能知道对方有没有说真话“，不过性格豪迈的於梨华也是“一个典型的射手座“，“有时候忘记钥匙她会对自己很沮丧，但在写作、塑造人物上，她的构思一直都非常缜密“ 。

傅士玲说，很遗憾於梨华还有许多未完成的作品，“她当年随家人从宁波逃到重庆，最后再到上海，这段经历她一直没有完整写过“，原来希望她以回忆录的形式写出来，但现在也做不到了。

“於梨华在台湾文坛有很重要的地位，她是留学生文学的鼻祖“，傅士玲说，於梨华以自己留学的经验创作了很多小说，其中包括成名作《又见棕榈 又见棕榈》，“她将留学生的经历非常细腻的融入到小说里，包括留学生的孤独状态，想交朋友的心理，求学和求职过程中会面对的歧视和明争暗斗等等，让很多留学生都产生强烈共鸣“。

“於梨华的写作可谓与时俱进，从留学生活写到后来成家，在职业和婚姻中的奋斗和努力，都有小说来展现“，於梨华也在许多作品里写到关於美国华裔(ABC )的诸多经历和挣扎，“很多议题现在仍备受关注“。

傅士玲和於梨华相识多年，“在我心目中她一直是非常独特的女性小说家，格局很大“，她很多作品的中心思想都是要为女性发声，“她认为女性主义至今没有完成，仍是进行时“，於梨华曾经写了一部关於儿童性侵的小说，当时引起广泛争议，“但她在这方面就像一位女侠，非常有使命感，她希望用小说揭露人间的不公义，尤其是女性受到的不公“。

傅士玲说，於梨华自己也曾在婚姻中经历坎坷，“但她选择勇往直前的解决“，“她曾对我说，我们要活得健康，是身心灵的全面健康“。

“於梨华曾说自己天生就要写小说，她心里有故事，一定要说出来“，在於梨华眼中，“每一位人物都非常精彩“，傅士玲回忆，“她的观察力出色，也能模仿不同性格的人说话，她了解不同年纪、身份的人应该是什么样子“。

傅士玲说，“於梨华直到去年9月才不自己做饭，她最喜欢做的就是她妈妈教她的辣萝卜，很简单的一道菜，但也可见她和妈妈的感情很好，在成长的过程中於梨华也一直都很体恤妈妈“。

於梨华生前也是华盛顿华文作家协会写作工坊的老师，作协会长陈小青受访说，刚得知消息的时候也非常震惊，她是留学生文学的鼻祖，是文坛巨擎，更是华盛顿作协的旗帜，是她们多年来已不可须臾而离的朋友乃至家人。

陈小青表示，自己在作协干事会工作六年，得到於梨华不遗余力的支持和鼓励，“相处最多的华盛顿老作家便是她了，2月还去拜访过，帮她收拾新出版的精选集。如今音容笑貌仍历历在目，她却已驾鹤西去，震惊又心痛“。



