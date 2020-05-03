德国最大通信运营商：若排除华为则无法快速实现5G信号覆盖

德国最大通信运营商德国电信日前指出，如果想要实现今年年底前新建两千座LTE基站的目标，就需要华为的参与，否则德国电信无法快速解决5G信号覆盖问题。

据中新社报道，德国联邦网络管理局顾问委员会召集德国电信、沃达丰、西班牙电信Telefonica等德国境内最大的几家通信运营商于本月4日举行一次“移动峰会”，讨论5G相关议题。在此之前，德国《商报》报道称，德国电信已经知会德国联邦内政部，表明其希望加强同华为的合作关系。

在《法兰克福汇报》昨日（2日）发表的专访中，德国电信董事会成员兼德国公司总经理迪尔克·韦斯纳表示，在建设5G基站的过程中，德国电信与多家供应商建立合作，但要想实现今年年底前新建约两千座LTE基站的目标，“我们也需要华为”。

韦斯纳进一步解释，由于各家5G供应商的技术目前尚不能兼容，因此“如果在一个区域安装了华为的天线，那么爱立信设备就无法在此通用，反之亦然”。他强调，倘若排除华为，“我们将无法快速地消除5G信号盲区”。

据中新社引述德国《商报》指出，德国电信主要竞争对手沃达丰和西班牙电信此前已明确表示，将在5G网络后续建设中继续采用华为设备。

“所有人都必须清楚的是，时间正在耗尽。”韦斯纳说，其竞争对手正在全力以赴建设5G网络，“中国供应商也参与到了其中”。