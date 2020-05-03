港财政司长：首季GDP按年增长料差于预期 令人担忧

香港即将公布首季生产总值（GDP），财政司长陈茂波今日（3日）发布网志指，今年第一季的数据按年增长预测将比亚洲金融风暴和环球金融海啸的数据还差，而且是连续三季度萎缩，情况令人担忧。

陈茂波在网志中提到，虽然香港疫情初步受控，社会生活、百业运作能逐步恢复正常，但事实上，香港经济正处于深度的衰退。他说，回看1998年，香港受亚洲金融风暴打击，第三季的GDP按年收缩8.3%。约十年后到2009年，受环球金融海啸冲击，香港第一季GDP负增长7.8%。而今年，在暴力冲击与疫情接连打击下，陈茂波预计即将公布的第一季GDP按年增长预测将会更差，且是连续第三季度的萎缩，情况令人担忧。

陈茂波进一步指出，由于目前还需持续做好防疫，意味着当地经济活动只能有限度逐步恢复，而欧美等地经济仍受疫情拖累而疲弱难兴，环球市场正面对也许是自上世纪三十年代经济大萧条以来最严重的衰退。因此，拉动香港经济的三头马车，包括内部需求、出口及投资，暂难有显著起色。

香港也把今年的经济预测大幅向下修订，最新估计为负增长4%至7%，远差过二月中时原先估算的负增长1.5%至微增0.5%。陈茂波说，如果疫情发展以至外围带来的压力，令经济萎缩幅度靠近预测的下限，这将是香港经济自六十年代有纪录以来最差的一年。

不过，香港透过财政预算案及两轮的防疫抗疫基金，推出规模合计约2900亿港元（约528亿新元）的措施，支援巿民及企业应对难关。其中，预算案中向合格市民每人发放1万港元，希望能发挥鼓励消费的刺激作用。他透露，有超过20间银行协助发放款项，预计6月底接受登记，7月中开始现金到手，8月底大部分申请人可收到款项。