香港五一假期首日大陆旅客仅119人 去年为50万人次

香港入境事务处的最新数据显示，“五一”劳动节假期首日，有1528人入境香港，其中香港居民占比超过九成，大陆访港旅客仅有119人次。而去年的5月1日当天，有逾106万人次进出香港，其中的大陆访港旅客量接近50万人次。

据新华社报道，在旺角、铜锣湾等主要商业区，人流较往年五一假期明显减少，特别是以接待游客为主的珠宝、礼品店铺，更是门可罗雀，倍显冷清。

香港特区立法会旅游界议员姚思荣表示，今年是自2003年大陆赴港“个人游”推出以来，香港首次出现“零团来港”的劳动节假期。

姚思荣介绍，以往每逢劳动节假期，大陆游客纷纷来港游玩，其中来自广东省的游客是主力军。受疫情、大陆与香港隔离检疫和出入境安排等多重因素影响，今年的五一假期，许多旅客无法到访香港，香港迎数年来最少客流。

2019年下半年以来，受反修例风波影响，香港旅游业经历了持续半年多的惨淡期，不少旅游业从业者颗粒无收。今年上半年，多个国家和地区为了防控疫情而限制游客入境，许多航空公司缩减航班数，加上实施保持社交距离的防疫措施，香港旅游业雪上加霜。

香港旅游发展局主席彭耀佳昨日日表示，旅发局正筹备重振香港旅游业的计划，待疫情缓和后将立即展开，全力争取旅客。

他预计，疫情过后，旅游业或将出现新常态，旅客将更加注重旅游目的地的公共卫生，并倾向短途旅行。香港旅游业可趁此重新审视旅游定位，提升服务水平，为长远稳定发展铺路，提供更好的“待客之道”。