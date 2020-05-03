台湾新北市率先解除室内管制 指挥中心表示尊重

台湾2019冠状病毒疫情日渐趋缓，除政府推行防疫乐活新态度，地方政府也有动作。新北市长侯友宜今日（3日）宣布，将于明天起渐进开放现行管制措施，打造两阶段四梯次机制，每周更新现行管制措施开放项目。

对此，台湾中央流行疫情指挥中心表示，尊重新北市府渐进开放行为作为，此举也与指挥中心鼓励民众力行“防疫新生活运动”相符，民众落实防疫之余，也能放松享受生活。

据《联合报》报道，新北市开放项目与阶段，第一阶段为5月4日至17日，逐步开放“通风或换气良好之户外场域”及“可落实人员健康监测、人员管理、人流管控、环境清洁、维持社交距离之活动或场域”，但如超过50人大型活动，须提出专案计画审核；第二阶段若疫情仍稳定，5月18日起将逐步开放其余公有场域及活动。

其中艺文场馆如图书馆阅览室、艺文文化场馆展览厅自明起开放；但图书馆演讲厅、讨论室、团体视听区、多功能教室及文化场馆互动体验区等，持续暂停开放。

指挥中心发言人庄人祥今指出，日前为避免群聚感染，指挥中心建议各地方停办室内100人以上、室外500人以上集会活动，各地方政府大多推出更严格的措施，直接停办或甚至关门。因此，庄人祥对新北市府此举表示尊重，并指出室内空间限制仍做好管制、动线规画即可。这也与指挥中心日前所说，5月1日开始，将可能陆续开始考虑对体育与文艺活动松绑看法相符。

中国医药大学儿童医院感染科主任黄高彬说，五一小连假的社交距离管控若做的好，未来几日若没有本土个案，地方政府有限度的对现有管制措施开放，他认为是合理的。不过，民众参与活动时仍应戴口罩、做好基本的防疫。