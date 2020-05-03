高雄名医住宅发生火灾 五人丧生

台湾高雄市一栋透天厝今日（3日）发生火警，屋主据悉是高雄名医赖文德。同住的女儿、女婿被警消发现以肉身保护三名2岁至5岁幼子，但五人经送医抢救仍宣告不治。

据台湾中央社报道，高雄市消防局上午7时许获报一栋透天厝住宅发生火警，立即出动十全、大昌等分队及特搜中队的40辆车及90多人前往抢救，到场时发现二楼至五楼冒出火烟，立即布设水线灌救，并先于三楼救出赖姓屋主等两人人。

赖姓屋主向警消表示，四楼还两名大人、三名小孩尚未脱困，警消出动云梯车和特搜队员协助入内搜寻，并于上午8时许陆续救出大人和包括2岁至5岁小孩等五人，但全身已被烧伤熏黑，无生命征象，由救护车分别送医急救。

另据《联合报》报道，消防人员初步研判，起火点疑似为二楼电器短路酿灾，但真正原因还要进一步调查厘清。

据了解，这栋透天厝共居住七人，初步查出赖姓屋主是高雄医学大学附设中和纪念医院前院长，也是心脏名医的赖文德，住处内除了有被自三楼救出的赖文德夫妇两人，还有受困在四楼，同住的赖文德女儿、女婿及三名2岁至5岁幼子。

火警发生后第一时间，高雄市副市长李四川已到场关切，了解火灾发生经过。高雄市长韩国瑜也在上午忙完市府的实兵演练后，由消防局长陪同到火灾现场及医院慰问家属。

报道指，高雄多名医护人员获悉赖文德住家发生火警，感到相当惊讶和不舍，也称赞赖文德不仅医术高超，对待病患和家属亲切，对跟诊的护理人员也十分客气。赖文德专长为主治心律不整、高血压、高血脂、心绞痛心肌梗塞、心衰竭等。