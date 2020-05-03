湖北统筹安排人民币1亿元为文旅企业解难

湖北省人民政府前天（4月1日）公布了《支持文化旅游产业恢复振兴若干措施》（以下简称《措施》），提出统筹安排1亿元（人民币，下同，约2000万新元）为文旅企业纾困解难、鼓励有条件的地方和机关企事业单位为职工周五下午与周末外出旅游创造有利条件等措施。

据《新京报》报道，《措施》提出，加快建设“一部手机游湖北”全域智慧旅游综合服务平台，支持一批5A景区打造智慧景区标杆。另外，统筹省级相关文旅专项资金，安排1亿元为文旅企业纾困解难。支持文旅企业通过上市、挂牌、发行债券和商业票据等方式直接融资。

同时，搭建全省文旅产品线上营销服务平台，支持省内文旅企业免费入驻。鼓励有条件的地方和机关企事业单位依法优化调整夏季作息安排，为职工周五下午与周末外出旅游创造有利条件。

来自湖北省文化旅游市场的统计数据显示，截至5月2日下午2时，全省25个重点景区共有22个开放，总计接待游客21万4200人次，占核定承载游客的35.9%，同比下降80.58%；实现旅游综合收入1230万4000元，同比下降94.3%。

武汉市接待游客处于历史低位。受疫情影响，武汉市21家A级景区接待游客17万8748人次，实现旅游收入544万元，分别同比下降58.48%和71.32%。

湖北省各重点景区接待量大幅下降，大部分5A级景区人流量均同比下降80%以上。一些“网红”景区，如仙桃梦里水乡5月2日上午接待2445人，仅达到景区限定承载量的12%；处于赏花旺季的麻城龟峰山景区半天接待游客3500余人，仅为往年同期的一成。

数据也显示，游客大量流向市郊乡村和山岳湖泊开放式景区，神农架林区全区共5月2日接待4万2000人次，骑着自行车、摩托车游玩的游客明显增长。而武汉、荆州、十堰、襄阳、咸宁、鄂州、黄冈、孝感、仙桃等城市周边的乡村旅游点也受到游客青睐。