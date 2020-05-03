中国五一假期过半 长三角铁路迎短途出行高峰

中国铁路上海局集团的消息指，4月30日至5月2日，长三角铁路累计运送旅客429万4000人次，今日（3日）预计发送旅客90万人次。

据中新社报道，中国铁路上海局集团也透露，今日上午起，沪宁、沪杭、合福、杭甬、徐盐、杭黄等短途旅游线路预将陆续迎来旅客出行高峰。

报道指，五一小长假以来，铁路部门在落实好疫情防控常态化措施条件下，加强运力供给，满足旅客在假日期间前往低风险地区旅游消费的出行需要。江苏省内首趟动车旅游专列5月1日由南京开出，前往泰州、姜堰等地，开启为期两天的休闲之旅。5月2日午后起，杭黄高铁加强运能保障，沿线富阳、建德、千岛湖、绩溪、黄山等旅游名胜地区陆续迎来大批旅游客流。上海客运段各线路乘务人员为旅客提供上海“五五”购物节相关商品信息，方便旅客出行购物。

针对短途客流集中等情况，长三角铁路部门今日加强客运组织，增开七趟重点方向列车、对99趟动车组列车进行重联编组，同时做好旅客换乘疏导服务，保障旅客高效出行。

另外，上海虹桥、杭州东、南京南、合肥南等大型客站，则加强站内中转换乘引导，在各关键点位增派疏导力量，开足自助实名制核验闸机，引导旅客中转、进、出站。苏州、无锡等城市车站联合当地地铁运营单位，执行铁路换乘地铁单向免安检服务。淮南西站联系地方公交部门，对全天到达客流进行数据共享，做到旅客“随到随走”。