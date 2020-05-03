疫情稍缓却再次出现非法集会 港政务司长忧经济复元难上难

香港政务司司长张建宗说，最近当地疫情稍为缓和，但有人再次发动非法集会和示威，不但增加疫症传播风险，更可能对公共安全构成威胁。

据香港电台网站报道，张建宗在今日发布的网志说，香港社会弥漫一种不守法的意识，自去年6月，香港有1400场公众活动，其中很多演变成严重违法暴力。被捕者当中约四成是学生，被落案控告的学生超过460人，年纪最小的三人都是12岁。他称，已有八名18岁以下的人士被定罪，年纪最小的仅13岁。张建宗表示，这些青年以身试法，自毁前途，令人痛心。

另外，张建宗指出，无论政府投入更多资源、推出更多措施支援受疫情影响的市民和企业，假如社会治安持续受到非法集会、示威及暴力威胁，公然挑战法治及社会安宁，市民安全无法受到应有保障，外资却步，香港的经济要复原，将面临严峻挑战，难上加难。

张建宗在网志中也提到，今年是《基本法》颁布30周年，国家《宪法》是《基本法》的立法依据和效力来源，《基本法》是香港特区的宪制性文件，为“一国两制”、“港人治港”和高度自治方针政策，提供明确的法理基础和宪制依据，强调“一国”是实行“两制”的前提和基础，无“一国”，就无“两制”。

他强调，只有坚持“一国”原则和尊重“两制”差异，把维护中央全面管治权和保障香港特区的高度自治权有机结合起来，“一国两制”的实践才能行稳致远。