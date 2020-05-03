张文宏给崔天凯回信：疫情过后我们一起把酒言欢

中国驻美大使崔天凯3月底写信给上海华山医院感染科主任张文宏，感谢他在网络上向海外华人科普抗疫知识。而张文宏的回信近日抵达中国驻美大使馆，信中写道：“待世界抗疫胜利之时，请您一定要回到家乡，我们一起在小酒馆把酒言欢。”

据中国央视新闻报道，由于疫情关系，张文宏的回信在路上“漂”了一个月才抵达。张文宏在信中写道，收到崔天凯的来信“实在出乎我的意料，又让我感动莫名”。他说，大使的信给人“见字如面”的感觉，字里行间从容而温暖，“谁能想到竟是当前的国际抗疫局面最为纷繁复杂与艰难的时刻呢？”

崔天凯在信中曾提到，自己出生在上海，疫情过后，争取能回到家乡看看，并拜访张文宏。张文宏在回信中邀请崔天凯一定要来上海，到时候，“我们一起到您家附近的小酒馆把酒言欢。”

崔天凯日前也表示已收到张文宏的信件，期待着未来在上海某个小酒馆，感受“古今多少事，都付笑谈中”。

此外，张文宏也在回信中提到，美国疫情仍在不断蔓延，如果使馆有需要，复旦大学感染团队愿意为海外学子开放网络咨询通道，为留学生们提供可靠的解答。

此前的3月26日，张文宏教授应中国驻美大使馆邀约，通过央视新闻直播，在线为在美留学生、华侨华人解答抗疫有关问题。直播中，亲切的“张爸”为在美华人们提出了许多实用的建议，比如不“瞎混”、多睡觉就是最好的药；面对不爱戴口罩的美国人，不必“大动肝火”等等。

当天，崔天凯致信张文宏。信中提到，在美侨胞和留学生们面临疫情，特别需要关怀和指导，而张文宏基于专业知识又“接地气”的解说，让大家能够全面认识问题、做好有效防范。

收到崔天凯的手写信后，张文宏在4月30日的国务院联防联控发布会上表示：“我非常高兴看到崔天凯大使给我的信，我为我们的科普工作感到非常自豪。这并不仅仅是因为大使给我写信了，而是觉得我可以帮到在海外的学子、侨胞。大使给我写信，就是告诉我，这些科普工作稳定了他们恐惧、焦躁的情绪，而且让他们了解了防疫知识。”

