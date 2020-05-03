美国霍尼韦尔公司对中国经济前景持乐观态度

美国机械制造商霍尼韦尔公司（Honeywell）日前透露，在中国的21家工厂已经全面恢复生产，公司对中国经济复苏前景持乐观态度。

据新华社报道，该公司全球高增长地区总裁沈达理（Shane Tedjarati）在近日一次专访中指出，中国是霍尼韦尔在美国以外最大的市场，目前霍尼韦尔在中国的21家工厂已经全面恢复生产，并“正与供应商合作，以更好满足客户需求”。

沈达理介绍，复工复产后，该公司在中国的业务有序推进，还积极参与助力武汉重启。霍尼韦尔在武汉注册成立全资子公司霍盛工业科技有限公司，在3月成为今年首家在武汉成立公司的世界500强企业。武汉在4月初“解封”重启后，霍尼韦尔为当地大型商业中心提供包括楼宇自控、安防、公共广播等综合解决方案。

沈达理说，武汉是中国中部地区中心城市，区位优势明显，同时也是中国重要的工业基地、科研基地。霍尼韦尔愿和武汉进一步加大合作，推动科技创新，更好地辐射广阔的中西部市场，进一步深化霍尼韦尔“东方服务于东方”的在华发展战略。

另外，今年3月，霍尼韦尔制氢技术也再次入围中国大型石化项目——位于舟山市的浙江石油化工有限公司炼化一体化项目。

沈达理表示，2019冠状病毒疫情证实了数字化技术的重要性，中国的数字经济也在此次疫情中实现快速发展。

沈达理说，霍尼韦尔在中国长期以创新来推动增长，贯彻“东方服务于东方”“东方服务于全球”以及“成为中国式竞争者”等战略。霍尼韦尔在中国的发展与中国的数字经济、美丽中国等宏观趋势完美吻合。

在中国生活了20余年的沈达理指出，中国市场的两大发展趋势令人印象深刻，即中国数字化革命的迅猛发展和优秀民营企业的崛起。他指出，前者正深刻改变着人们的生活和工作方式，而后者给中国消费者和创新注入活力。

他提出，霍尼韦尔愿进一步深化对华合作，致力于其在中国长期发展的承诺。

霍尼韦尔2004年提出“东方服务于东方”中国市场发展战略，即通过一系列立足中国本土的产品开发和创新来满足中国市场需求。目前，霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国，在当地30多个城市拥有50多家独资公司和合资企业。