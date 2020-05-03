北京发放人民币5000万元惠民消费券提振文化消费

北京市国有文化资产管理中心日报，总额达5000万元（人民币，下同，约1002万新元）的北京市惠民文化消费电子券昨日（2日）启动发放，用于拉动市民文化消费、提振首都文化市场的信心。

据新华社报道，自2017年以来，北京市国有文化资产管理中心每年向北京地区消费者发放总额5000万元的电子消费券。北京市民每年可申领不超过500元额度的电子消费券。消费者在指定商户购买文化产品或服务时，可使用电子消费券予以一定抵扣，如满25元减5元，满50元减10元，最高满减优惠为100元。

管理中心相关负责人介绍，惠民文化消费电子券的补贴商户涵盖图书音像、文艺演出、文化旅游、广播影视、教育娱乐、文创产品、文化体育七个领域。目前北京已甄选出100家优质商户率先为消费者提供享受惠民文化消费电子券补贴的文化产品和服务，包括西单图书大厦、王府井新华书店、三联韬奋书店等实体书店，还包括销售北京礼物等文创产品以及提供教育、体育类产品和服务的商户。

此外，针对线上文化消费的流行新趋势，今年的惠民文化消费电子券还将拓展线上文化产品和服务，适时推出网络阅读、网络视听、在线课程、文化电商等，消费者在指定平台购买相关产品和服务时可使用消费券，以优惠的价格享受平台提供的服务。