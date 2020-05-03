台湾今日再现冠病零确诊 已连续21天无本土病例

台湾今日（5月3日）再现“零确诊”，至今已连续21天无本土病例，中央流行疫情指挥中心促请民众继续保持谨慎。

据香港中通社报道，指挥中心表示，敦睦舰队共713人已于今日清晨隔离期满，将进行最后采检，在全数检验完毕后，最快明天可解除隔离。另外，截至目前掌握接触者共1995人，其中584人为居家隔离对象，已采检484人，480人为阴性，四人在检测，自主健康管理对象有1411人。

指挥中心进一步指出，于4月20日及21日定点返台专案航班共460名湖北返台民众，截至目前有两人就医治疗、两人陪同就医，其余持续于集中检疫所密切健康监测。

指挥中心指挥官陈时中表示，依照现在疫情状况，在社区的风险越来越低同时，民众依旧要保持谨慎。

陈时中举例指西班牙流感时，美国费城和圣路易斯两座城市为例，费城因低估严重性，仍允许大规模的公众集会，甚至还举行大游行，后来医疗体系不堪负荷，才宣布关闭学校、禁止集会等措施；圣路易斯则是透过社会隔离措施，切断传播链，最后死亡率不到费城一半。

陈时中说，若个人保持健康行为，就不会出现第二波。他也指出，台湾不可能每天都零确诊，难免会有零星病例。

台湾累计432例确诊病例中，有346例为境外移入、55例为本土病例，另有31例为敦睦舰队病例。