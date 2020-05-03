哈尔滨市委书记督查市内医院：坚决防止再次出现院内感染

中国黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记王兆力今日（3日）先后到市第二医院、市第六医院，督导检查疫情防控工作，强调要把做好预防和控制院内感染作为重中之重，坚决防止再次出现院内感染的情况。

据《哈尔滨日报》报道，王兆力在市第二医院、市第六医院，督导检查疫情防控工作时，代表市委、市政府向全市连续奋战在抗疫一线的广大医务工作者致以节日问候和衷心感谢。

目前，市二院正在实行封闭式管理，全面完成终末消毒。王兆力今天到医院门诊楼大厅，勉励医护人员坚定信心决心，把压力化为动力，抓紧补上这次疫情暴露出来的短板和不足，进一步规范加强完善防控工作，同时做好自身防护。

王兆力强调，要坚决防止再次出现院内感染，全面扭转疫情防控被动局面。

据有关负责人介绍，市二院已对院内所有规章制度进行重新梳理，查缺补漏，全面整改。王兆力指出，要坚决杜绝厌战情绪和麻痹松懈思想，深刻汲取教训，全面梳理排查防控流程、重点环节，对发现的问题和风险点要全面认真整改到位，不留死角或隐患，把各项制度和要求真正落到实处，把院内感染发生风险降到最低。

自1月21日疫情发生以来，市六院是哈尔滨市医疗救治的“主战场”，来自传染病领域的各路专家和医护骨干力量在这里日夜奋战。王兆力叮嘱相关部门要做好医疗防护物资保障、合理安排轮休调整，切实帮助一线医护人员解决好实际困难。

当天，王兆力还前往了解市六院核酸检测情况，强调要适应疫情防控常态化新形势，加强医疗机构开展实验室建设，进一步提升核酸检测能力和检测技术，扩大检测覆盖面。相关部门也要加强指导和管理，保障检测质量与安全，提高检测效率。

另外，他指出，要通过扩大对风险人群的排查，确保重点人群应检尽检、其他人群愿检尽检，把关口前移。各医院也要严格落实“预检分诊、应检尽检、标准防护、扩大检测、严格陪护”要求，抓紧加固薄弱环节，切实堵塞漏洞隐患。

哈尔滨市委常委、秘书长孙恒义也参与了此次督导检查。