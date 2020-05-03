湖北一男子持刀砍伤11名路人 此前有精神病就诊史

湖北荆门市一名男子昨晚（2日）无故砍伤11名路人，行凶者被当场控制，目前情况还在调查中。

据湖北荆门市公安局高新区·掇刀区分局今日通报，昨晚7时35分许，荆门市公安局接到群众报警称一名男子在掇刀区九渊路持刀砍人。该公安局随即调派民警前往处置，约10分钟后，警察在大桥巷温州大厦附近将39岁的嫌疑人伍某抓获，该男子据悉有精神病就诊史。

据红星新闻报道，九渊路一家水饺店老板李先生的妻子是第一个被砍伤的。李先生说：“事发当晚，我老婆在店门外的摊点切卤菜，后脑勺突然挨了一下，当时以为谁在开玩笑。”李先生称，那个男子之后从摊点绕到店门口，他看到男子手上拎着一把菜刀，才意识到事情严重性。

“那个男子用菜刀砍了店门的作业窗几刀，把我作业台的盘子往屋里扔，当时我店内还有很多客人，都吓的往后退，万幸他没有进来。”李先生回忆，这时隔壁店铺一小吃店的客人出来看，拍了行凶者一下，行凶者转身一挥刀，客人用手一挡，两个手指就被砍伤了。

李先生说，行凶者砍人之后，沿着店铺街道一路向北去了。“有个外卖小哥坐在路边等订单被砍了一刀，有路上走路的，也有在路边坐着吃东西的被砍伤。” 经公安局初步调查，伍某当晚持菜刀在九渊路至大桥巷沿路行凶，致11名群众受伤。

李先生的老婆因后脑勺出血，便和受伤的客人一起到荆门石化医院检查。据李先生透露，挂号的时候，又有几名伤者被送到医院，基本都是头部受伤。

另据公安局通报，所有伤者均已及时送医救治，均无生命危险，案件正在进一步调查核实。