港反修例最少72人还押中 最长10个月

香港去年6月爆发的反修例风波，导致一连串大型示威，以及约千人被起诉。《明报》翻查多起示威相关案件，统计目前最少72人正在还押，还押时间最长者已10个月，当中多人未能申请保释。

据报道，保守估计最少72名示威者目前正在还押，其中26人已还押半年或以上，当中最久的“占旺画家”潘浩超涉及去年6月21日包围警总等案件，7月初还押至今已10个月。还押者较多涉及严重控罪，包括藏有爆炸品或枪械、纵火、暴动等；但有示威者因被搜出折叠刀、卡片刀等，由12月起还押至今。

冠病疫情下，多宗案件延期审讯，目前最少16人因法庭停摆、以及律政司未提交新证据等因素，还押一段时间后获批保释。

曾协助反修例示威者的义务律师蔡梓蕴表示，还押者在收押所接收消息较慢，对于审讯延期，自觉像漫无目地等待，因此会较焦急及担心。她指出，法庭早前也有就案件提堂，“但始终顾不到全部”。

法政汇思成员、大律师苏俊文称，法庭衡量保释要考虑罪行严重性、被告潜逃风险、案底等；以罪行严重性而言，若被告控罪较轻、举例罪成判刑亦少于1年，疫情下或先批准保释，但若刑期以年计，即使因疫情而延期数月，法庭或认为与刑期仍有距离，未必因而批出保释。

对于法庭今天起重新运作，苏俊文表示案件积压不少，部分案件原定排期2、3月审讯，但疫情下需重新排期，“可能年底都未必能开审”。他称对还押者而言，不知案件何时解决，“心理上一定不好”，但法庭亦要衡量其他因素。

港大法律学院首席讲师张达明则表示，一般而言若涉严重罪行，被告可能要还押逾年才能审讯，虽然目前情况不理想，但未至于偏离过往做法，法庭需平衡保释及罪行严重性。