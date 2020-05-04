台军疑中国大陆干扰F-16测试机信号 误显直飞莆田

一架由美国技师驾驶的F-16性能提升测试机，5月1日在各类标示自动位置回报的App上，都显示自台中清泉岗机场高速直飞对岸中国大陆莆田，台湾军方怀疑这是被对岸恶意干扰信号所致。

据《联合报》报道，台湾国防部发言人史顺文昨天（3日）上午表示，军方对于台湾周边机舰动态，是透过军方联合情监侦的系统掌握，民间机舰自动回报系统，不是参考依据，也不会影响联合情监侦及空中指管的作业。

空军F-16A/B进入汉翔台中厂房实施性能提升，改装为F-16V版本，这些F-16通常由美国技师操控升空测试，广播式自动回报监视答询器呼号，都是“1111111”的红色不明机，极易辨识，在民间版本的空中航迹监控如Flightrader24等App，容易识别。

App航迹讯号显示，5月1日当日下午，一架编号6648的F-16测试机，自清泉岗起飞后，16时8分航迹显示在App上，19分显示穿越台海中线，抵达大陆莆田沿岸上空，而后返回清泉岗。F-16测试机不可能出海飞越台海中线，与民间版本App资讯有明显落差。

事发同时，传出台军战机、军用直升机通讯，同时都遭到干扰，怀疑遭到陆方新型电子战干扰。汉翔对于同型机升空测试，已停用七个一的特殊呼号。

由于台湾总统蔡英文6月赴台中清泉岗基地，校阅高教机勇鹰首飞，汉翔公司6月初先行试飞预演，确认战机性能，军方与厂方都注意到近日在App上的不正常现象。

前阵子海军磐石军舰的自动船位回报系统（AIS）讯号，曾在民间App显示前往大陆南通市，而后又发生中国大陆辽宁军舰AIS讯号，也显示在西南海域后，军方曾说明是遭刻意伪冒，这架机号6648的F-16测试机，又显示飞往大陆莆田，怀疑是新型干扰作为。

有资安软体公司研究人员指出，AIS网路供应商可能存在漏洞，让攻击者可以篡改有效AIS资料，加入无效的AIS资料，例如修改所有船只或飞机航迹、建立拥有相同细节的虚假船只、飞机建立和修改助导航项目。我方须正视中国大陆利用AIS对军舰及飞机进行的资讯攻击及误导。