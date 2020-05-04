环时社评批蓬佩奥撒谎更奋不顾身

中国官媒《环球时报》今天（4日）发表社评，抨击美国国务卿蓬佩奥并没有像他所言，拥有冠病病毒源自武汉实验室的证据，并说蓬佩奥撒谎更加奋不顾身。

社评吁请蓬佩奥把证据拿出来展示给全世界，“尤其是展示给他重点希望愚弄的美国人民”，并认为他拿不出那样的证据，“他最清楚自己是在撒谎”。

文章认为，如果华盛顿真有证据，应当让美国的研究机构和科学家出来说话，并说“虽无证据但是他们确信能够把这个谎编圆，他们可以让情报机构站出来，把一份详尽报告公之于世。他们显然这两点都做不到，于是直接由蓬佩奥这个政客举起话筒，对世界空喊‘有大量证据’”。

社评谴责美国政府以罕见的力度发动一场宣传攻势，“试图把当前全球抗疫的清晰画面搅乱”。文章说道：“抗疫的最大任务是控制住疫情，减少死亡，并且在此基础上恢复经济。美国政府在这两方面做的都是世界上最差的之一，于是他们把病毒起源问题突出出来，试图在美国大选逐渐临近的时候重置舆论的注意力，为自己的不利地位翻盘。”

社评认为，美国的科学家们沉默，国务卿等政治人物冲到指控中国武汉病毒研究所泄漏病毒的一线，“这当中的逻辑扭曲太明显了。为了掩盖这个大漏洞，蓬佩奥的招数就是攻击中国共产党和中国政治体制，煽动美国和西方一些人的对华政治敌意，以此削弱人们对他这样做的反感，甚至明知道他在撒谎也不予以追究。”

文章说，所有这一切首先是为了配合美国大选，“蓬佩奥也算得上‘奋不顾身’了，以牺牲自己的羽毛来保特朗普总统和共和党的胜利”。

社评也说：“前段时间华盛顿主攻中国‘隐瞒疫情’，这一指控越来越站不住脚，因为大量公开事实和新披露的情况显示，白宫在疫情早期严重忽视了来自各方的警告，渎职之责难以逃脱。现在美国政府把攻击焦点调整到武汉病毒所上，提出调查该研究所的蛮横要求，这更有利于制造长期的争议和聚焦，把美国人的愤怒和注意力进一步导流到中国方向上来。”

文章认为，一旦民众聚焦到白宫对抗疫失败的责任上来，输掉选举，一切都化为零。

综合彭博社和路透社报道，蓬佩奥昨天声称，有大量证据显示疫情始于武汉的一家实验室，但并未提供能支持这一说法的证据，也没有质疑美国情报机构所做出的结论，即冠病并非人造病毒。